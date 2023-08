Toxicité en jeu : attention à ce que vous direz sur Call of Duty, l'IA sera à l'écoute

Cette intelligence artificielle sera donc chargée de scanner les chats vocaux à la recherche de violations du code de conduite du jeu et de placer une cible sur les joueurs les plus toxiques. Cette nouvelle mesure s'inscrit, à l'image de ce que fait déjà Microsoft, dans un effort plus large d'Activision dans son éternel combat contre un fléau particulièrement présent sur cette franchise phare du genre FPS.