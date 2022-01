Zoom se paie Liminal pour mieux intégrer les événements virtuels professionnels

Quelques mois après l’échec du rachat de Five9 à cause de sa chute en Bourse, Zoom se paie la startup Liminal. Dans sa ligne de mire, les modules complémentaires de ses outils de visioconférences : ZoomOSC et ZoomISO, permettant d’organiser des événements virtuels professionnels. Le premier améliore les réunions et les events en permettant l’intégration de Zoom dans plusieurs workflows logiciels et matériels tiers. Quant au second, il permet d’exporter le flux vidéo de chaque participant en tant que sortie à part entière vers des matériaux de production professionnels.