Windows 10 Preview laisse présager un appairage Bluetooth beaucoup plus intuitif

Une connexion instantanée des périphériques Bluetooth

À télécharger : Windows 10

Un système qui devra être supporté par les constructeurs de périphériques

La dernière version en date (numérotée 18985) réservée aux testeurs membres du programme Windows Insider offre une amélioration de la fonctionnalité, qui permet la connexion rapide d'un appareil Bluetooth sur son ordinateur.Grâce à ce mode, plus besoin de passer par les paramètres Bluetooth de Windows 10. Une notification détecte la tentative de connexion et un clic suffit à accéder aux paramètres de connexion sans fil des Préférences de Windows 10.Microsoft indique dans ses notes de version qu'elle a amélioré la comptabilité de. Une notification s'affiche désormais à l'écran et indique qu'un appareil souhaite se connecter au système. Un clic suffit à relier l'accessoire en quelques secondes sans avoir à ouvrir le panneau de configuration.Le nom de l'appareil est maintenant indiqué clairement et Microsoft travaille à y inclure le plus d'accessoires possibles. Aujourd'hui seuls quelques équipements, majoritairement conçus par la marque peuvent utiliser, et c'est encore le cas avec cette version bêta mais la situation devrait s'améliorer au fil des mois. Les fabricants seront invités par Microsoft à rendre leurs prochains périphériques compatibles.Cette versionde Windows 10 inclut également une nouvelle page de paramètres pour distinguer les mises à jour optionnelles ou de fonctionnalités des mises à jour de sécurité du système ainsi que diverses corrections du système. La version définitive sera disponible au cours du printemps 2020.