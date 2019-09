La barre de jeu de Windows 10 compte désormais les FPS et délivre des succès

© Microsoft

Les FPS désormais affichés par la Xbox Game Bar !

Updated Xbox Game Bar via Win10 Store and .... pic.twitter.com/25kf5YavwH — Mike Ybarra (@XboxQwik) September 20, 2019

Des succès mieux mis en valeur

Source : Neowin

Petit à petit, Microsoft affine l'expérience prodiguée par Windows 10 dans les jeux. Fin mai, la firme lançait une série de fonctionnalités destinées à s'ajouter à la Xbox Game Bar. De nouveaux widgets étaient alors au programme, au même titre que des fonctionnalités sociales. Une démarche assumée par le groupe, qui indiquait cette année à l'E3 vouloir bâtir une nouvelle expérience de jeu sur PC.Dans cet élan, Mike Ybarra (l'un des cadre de la division Xbox) a annoncé sur Twitter, ce weekend, qu'une mise à jour de la Xbox Game Bar permet désormais d'afficher, grâce à cette dernière, les FPS en jeu. Cette update apporte aussi undédié aux succès débloqués en cours de partie.Des nouveautés réclamées depuis longtemps par les joueurs et disponibles en téléchargeant l'application Xbox Game Bar depuis le Microsoft Store , ou en la mettant à jour si ce n'est pas déjà fait.Comme son nom l'indique, le compteur de FPS permet d'afficher et mesurer lesur n'importe quel titre lancé. Les PCistes y sont habitués sur Steam ou grâce à des outils dédiés au monitoring, mais l'ajout de cette option à la Xbox Game Bar permettra sans doute d'en étendre un peu plus encore l'usage.L'proposé par Microsoft pour les succès permet pour sa part d'avoir un meilleur aperçu de sa progression jusqu'au déblocage d'une nouvelle récompense et affiche les succès déjà obtenus. Des recommandations sont aussi prévues pour indiquer au joueur quel succès il devrait en priorité essayer d'obtenir par la suite. Une interface qui devrait séduire avant tout les complétistes.