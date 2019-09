Il sera bientôt possible de réinstaller Windows 10 depuis le Cloud

Une réinstallation facilitée grâce au Cloud

Un nouveau mode tablette pour les PC à écran tactile

Source : Engadget

Cette dernière sera l'occasion d'une nouveauté de taille : la possibilité deLe Cloud est de plus en plus présent dans nos quotidiens. Prochaine étape ? Laà travers ce fameux nuage. Et c'estqui est concerné. De quoi faire l'impasse sur la fameuse technique du CD ou de la clé USB.Il n'est évidemment pas question d'abandonner l'installation via un support physique pour le moment. Pour, il faudra toujours passer par une clé USB ou un CD. Pour la, en revanche, cela reste un premier pas d'envergure, qui risque de donner des idées à Windows.Avec la progression de la dématérialisation, nul doute que même l'installation des OS pourra se faire à travers le Cloud dans un futur proche. Pour retrouver plus d'informations à propos de cette grosse, la firme américaine a communiqué sur son blog De fait, la réinstallation de Windows 10 à travers le Cloud n'est pas la seule nouveauté de ce «». La firme américaine explique dans son blog qu'unesera déployée pour les. Ce «» s'activera lorsque que le clavier sera replié ou détaché de l'appareil.Ce passage en mode tactile, pensé pour une, libérera de l'espace entre les icônes sur la barre de tâche. L'explorateur de fichiers sera également modifié pour unetandis que le clavier tactile apparaîtra lorsque l'utilisateur modifie un texte. La recherche dans la barre des tâches devient quant à elle une icône unique, toujours pour une lisibilité accrue.Les utilisateurs du canal «» peuvent d'ores et déjà profiter de ces nouveautés pour Windows 10 avec la «». Cette dernière est proposée avec laÀ noter que, accompagnée de la réinstallation par le Cloud et du mode tactile, devrait se fairechez l'ensemble des utilisateurs du système d'exploitation.