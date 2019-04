Windows 10 mai 2019 : le stockage nécessaire à l'OS en hausse

Windows 10 requiert désormais davantage d'espace libre

Source : Windows Central.

Microsoft continue d'optimiser son Windows 10 à grands renforts de mises à jour plus ou moins majeures.En mai, les utilisateurs du dernier OS de Microsoft vont profiter d'une nouvelle update, laquelle va nécessiter pas moins de 32 Go de mémoire pour s'installer.En effet,, pour les versions 32 et 64 bits du système. Cette même capacité minimale était fixée jusqu'à présent à 16 Go pour Windows 10 32 bits, et 20 Go pour la version 64 bits.A noter que(clé USB, microSD, disque dur externe...) inséré dans l'ordinateur. Le système indiquera alors à l'écran que l'installation est impossible, la faute à «».