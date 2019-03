L'app calculatrice pour Windows 10 devient open source

Windows met sa calculatrice sur Github (et tout ce qui va avec)

Voilà déjà quelque temps que Windows s'intéresse à l'open source en « jetant en pâture » certaines de ses applications comme sa suite logicielle PowerShell ou encore son vieux File Manager sous Windows 3. Mais la firme propose enfin quelque chose de neuf. C'est au tour de son app calculatrice sous Windows 10 de devenir open source. Neowin révèle que l'app calculatrice de Windows 10 sera désormais disponible en open source sur Github. Toute contribution est plus que la bienvenue pour améliorer l'application, il faudra malgré tout passer par Windows pour faire approuver ses propres modifications avant d'être autorisé à les rendre publics.Windows précise que son app calculatrice est le meilleur moyen de monter en compétences à plusieurs niveaux : Universal Windows Platform, XAML, Fluent Design, ou encore Azure Pipelines. Si vous avez besoin de contrôles personnalisés ou d'extension API, Windows les laisse à disposition directement sur Windows Community Toolkit et Windows UI Library. Il n'y pas plus qu'à se lancer dans le code