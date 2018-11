La prochaine update Windows 10 supportera le WPA3

WPA3 : un WiFi plus sécurisé

Windows 10 se prépare à l'arrivée de WPA3



© Microsoft

Source : MSPowerUser

Fin 2017, des spécialistes en sécurité informatique découvraient la faille Krack - pour. Cette brèche de sécurité de typeest située dans le protocole, utilisé sur pratiquement tous les réseaux WiFi dans le monde.Fort heureusement, les ingénieurs à l'origine de la découverte ont annoncé que la faille n'avait jamais été exploitée, demandant au pirate d'être très proche du réseau cible pour intercepter les informations nécessaires à sa capture.Les constructeurs n'ont pas tardé de leur côté à proposer des correctifs afin de combler la brèche, Google en tête avec les smartphones sous Android . Les risques sont donc réduits au minimum. Malgré tout, la WiFi Alliance a décidé d'accélérer le déploiement du, plus sécurisé que son ancêtre vieillissant qui affiche déjà 13 années au compteur.Le WPA3 apporte un niveau de sécurité bien plus élevé que son prédécesseur. Il permet ainsi de bloquer les requêtes d'authentification après un certain nombre d'échecs, ce qui n'est pas le cas avec le protocole actuel. Un système de protection rétroactive est aussi au programme. En cas de piratage, le hacker mal intentionné ne pourra pas récolter les données enregistrées précédemment, uniquement celles qui transitent depuis la pénétration du réseau. Ce n'est pas parfait, mais c'est mieux qu'auparavant.Dernier avantage du WPA3 : il est sécurisé même sur. Alors que toutes les données sont affichées en clair avec WPA2, le nouveau venu chiffre les transferts, qu'un mot de passe de connexion ait été défini ou pas en amont. Une bonne nouvelle pour les personnes qui voyagent souvent et doivent se connecter aux bornes WiFi publiques !C'est dans la dernière mise à jour duqu'ont été repérées des lignes de code indiquant la présence d'un support pour la nouvelle certification WPA3 :Là où le WPA3 concerne les entreprises, le WPA3 SAE s'adresse aux particuliers en venant remplacer le WPA2 PSK.prend donc les devants, le SDK 19H1 étant utilisé pour la future mise à jour majeure à venir au printemps 2019. D'ici là, les premiers routeurs compatibles avec la nouvelle norme WiFi devraient commencer à faire leur apparition. La transition prendra cependant du temps - probablement plusieurs années - mais il est rassurant de voir que Microsoft n'attend pas le dernier moment pour se mettre à la page.