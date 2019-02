Windows 10 : le « mixeur de volume » va probablement disparaître

Le mixeur hérité de Windows 7 va-t-il passer à la trappe ?

Source : Windows Latest

Prévue pour le mois d'avril 2019, si l'on en croit le calendrier des sorties de Microsoft, la versionsera la première mise à niveau de l'année pour Windows 10, elle est par ailleurs disponible depuis peu pour les utilisateurs du programme Windows Insiders Les principales nouveautés dévoilées dans le build 18272 concernent principalement le panneau de configuration hérité de Windows 7. Le géant de Redmond entend en effet, petit à petit, faire migrer toutes les fonctionnalités de l'ancien panneau de configuration vers l'interface «» de Windows 10.Le premier changement notable de ce build concerne le mixeur de volume. Accessible depuis la barre de tâches via l'icône de volume, l'option « ouvrir le mixeur de volume » dans le menu contextuel ouvre désormais la pagenommée « Préférences de volume des applications et des appareils » plutôt que le mixeur hérité de Windows 7. Cette modification suggère que le mixeur de volume hérité est probablement amené à disparaitre pour la mise à jour de printemps.L'interface modernisée de la page Paramètres est déjà disponible depuis un certain temps, pour la trouver il suffit de se rendre dans. Seulement, actuellement le fait de cliquer sur « ouvrir le mixeur de volume » dans la barre de tâches ouvre toujours l'ancien mixeur déjà présent sur Windows 7.Il faut toutefois noter que même dans le build 18272, l'ancien mixeur de volume n'a pas été supprimé à proprement parler. En effet, une recherche en tapant SndVol.exe avec Cortana suffit pour y avoir accès.