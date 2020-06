Windows 10 : des secrets du gestionnaire des tâches révélés par un ex-développeur de Microsoft

Au fil des années et des mises à jour, le gestionnaire des tâches a progressivement évolué. Récemment, avec la grosse update de Windows 10 (2004), il fournit davantage de données sur votre hardware ou votre utilisation en cours. Dave Plummer a mis au point le gestionnaire des tâches avant que Microsoft ne l’intègre au système d’exploitation Windows. Il souligne que certaines des fonctionnalités qu’il a créées sont toujours présentes, bien que peu de gens les connaissent.

La première astuce porte sur le raccourci pour lancer le Gestionnaire des tâches. Par habitude, nous utilisons CTRL + Alt + Suppr. Toutefois, il est en fait beaucoup plus facile de l'exécuter en appuyant sur CTRL + Shift + Esc. C’est surtout plus rapide, puisque l’application s’ouvre directement, contrairement à la méthode courante !

Dans certains cas, l’exécution de certaines applications devient problématique par manque de ressources, et Windows peine à lancer le gestionnaire. Pour résoudre ce problème, un mode de secours a été pensé. Pour le lancer, utilisez le raccourci mentionné ci-dessus, car le gestionnaire des tâches passe automatiquement en mode réduit lorsque le système est à court de ressources.

Enfin, si jamais votre gestionnaire ne fonctionne vraiment plus et que l’ensemble des processus est déréglé (sait-on jamais), il est possible de lancer une réinitialisation totale. Fermez l’application, puis redémarrez-là en maintenant CTRL + Alt + Shift L’ensemble des paramètres internes sera remis à zéro.