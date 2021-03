Hogwarts Legacy : le lead designer à l’origine d’une chaîne YouTube réactionnaire quitte le studio

Au cœur du problème se trouve une chaîne YouTube portant le nom du développeur, dans laquelle celui-ci se lance dans des diatribes à l’encontre de militantes féministes ou apporte son soutien à des mouvements comme le Gamergate. Il monte également au créneau pour défendre John Lasseter, co-fondateur de Pixar qui a démissionné en 2017 après des accusations de harcèlement sexuel.

Des opinions qui font tache, surtout dans le contexte déjà délicat d’un jeu tiré de l’imaginaire de l’autrice J.K. Rowling, laquelle s’est tristement illustrée ces dernières années pour des sorties jugées transphobes. C’est donc peu dire que le jeu d’Avalanche pouvait se passer de ce genre de polémiques. A fortiori après que le studio a annoncé qu’il offrirait aux joueuses et aux joueurs la liberté d’incarner un personnage trans.

Hogwarts Legacy a vu sa sortie, initialement prévue pour 2021, repoussée à 2022 sans plus de précision. Il sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.