Volkswagen stoppe la production de l'ID. Buzz en raison de batteries défectueuses

Teasé depuis quelques années maintenant, l'ID. Buzz de Volkswagen devrait arriver prochainement chez ses premiers propriétaires, lesquels seront évidemment curieux de savoir si l'autonomie du véhicule est digne de confiance. Rappelons que la marque allemande avait annoncé vouloir produire environ 15 000 modèles d'ID. Buzz dans le courant de cette année 2022, et jusqu’à 130 000 modèles ID. Buzz et ID. Buzz Cargo par an dans l’usine de Hanovre après 2023.