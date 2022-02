La future DS9 E-Tense révèle ses specs et ses prix en France

Le constructeur n'est pas peu fier de présenter ses nouvelles DS9 E-Tense 4x4 360 et 250. La première se pare d'un moteur 4 cylindres de 200 chevaux et deux machines électriques, l’une de 110 chevaux (intégrée à la boîte de vitesses à l’avant) et l’autre de 113 chevaux (couplée au train arrière), sans oublier une batterie de 11,9 kWh. La seconde présente un moteur 4 cylindres PureTech de 200 chevaux, accompagné d’une machine électrique de 80 kW (110 chevaux), ainsi qu'une batterie de 15,6 kWh.