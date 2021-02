Ford commercialise des versions hybrides du S-Max et du Galaxy

Comme pour le Kuga Hybrid, le groupe motopropulseur des deux modèles repose sur un moteur 4 cylindres 2,5 litre essence, associé à un petit moteur électrique et une batterie de 1,1 kWh. La puissance cumulée est de 190 chevaux. Le moteur électrique servira surtout à minimiser les efforts du thermique, même s’il sera capable d’assurer la motricité en full électrique sur de courtes distances. Le volume de coffre sera le même qu'une version classique (2,200L pour le S-Max, 2,339L pour le Galaxy).

Le système n'est donc pas innovant, et repose sous licence Toyota pour la transmission. Les économies réalisées seront pourtant intéressantes. Ford annonce une consommation de 6,4 litres/100 km en cycle mixte WLTP et des rejets de CO 2 compris entre 146 et 147 g/km, une pollution diminuée de 10% par rapport aux versions diesel de même puissance.

Déjà disponibles en France, il vous faudra débourser pas moins de 45 750 euros pour acheter une Ford S-Max Hybrid ou Galaxy Hybrid.