Netflix ajoute une fonctionnalité de verrouillage d'écran sur Android

Un bouton pour éviter les accidents sur Netflix

Source : The Verge

Partielle et pour le moment indisponible sur iOS, il s'agit malgré tout d'une nouveauté sympathique.Dans la dernière mise à jour de son application Android, Netflix vient d'ajouter un bouton dont le nom pourrait difficilement mieux évoquer la finalité : « Verrouiller l'écran ». Disponible en bas à gauche de l'interface lors de la lecture d'une vidéo, cette fonctionnalité permet, comme son nom l'indique donc, d'empêcher l'apparition non voulue de l'interface du service lors de la lecture d'un contenu.Pratique, notamment si vous êtes maladroits ou que vous regardez vos films et séries dans un environnement où les fausses manipulations sont légion. Tapoter plusieurs fois sur l'écran permet bien entendu de faire sauter ce verrouillage.Attention cependant : le bouton ne permet de verrouiller que l'accès et l'apparition des commandes de l'application (lecture/pause, +/- 10 secondes, sous-titres...etc.). Ainsi, même avec le verrouillage activé si vous glissez votre doigt sur un bord de l'écran pour faire apparaître l'interface d'Android (bouton retour, accueil, notifications...) celle-ci va apparaître et pourra être utilisée. Même chose si vous utilisez la navigation par gestes d'Android. Il ne s'agit donc que d'un verrouillage partiel... Mais tâchons de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide.