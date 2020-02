Nouveau trailer pour Stranger Things saison 4, avec (déjà) une grosse révélation

From Russia with love... pic.twitter.com/ZWEMgy63Et — Stranger Things (@Stranger_Things) February 14, 2020

Le sort de Jim Hopper révélé

Source : Twitter

Un teaser d'une durée de 50 secondes a été partagé sur les réseaux sociaux avec le message «». Dans l'extrait, l'action se déroule dans Un environnement très enneigé qui peut effectivement rappeler une région du nord de la Russie.Et attention, spoiler ! À la fin de la vidéo, on aperçoit Jim Hopper, personnage important de la série dont la survie n'était pas acquise à la fin de la saison 3. Le suspense est terminé, on sait donc que le shérif a survécu. Il n'est par contre pas en très bonne position puisqu'il semble être condamné aux travaux forcés. Une référence aux goulags ?Nous voilà en tout cas rassuré, ce personnage apprécié fera bien son retour dans la saison 4. Cette dernière n'a d'ailleurs toujours pas de date de sortie officielle. On devrait la voir arriver avant la fin de l'été (au plus tard).