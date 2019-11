Un bouton sur Netflix pour passer les blagues sur Donald Trump pendant un spectacle

Une vraie option, mais à ne pas prendre au sérieux

Source : CNN

Depuis mardi dernier, Seth Meyers, animateur et humoriste américain, présente un nouveau spectacle en stand-up, en exclusivité sur Netflix :. Et le comédien a pensé à ceux qui en ont assez des plaisanteries sur le président des États-Unis.Meyers a en effet proposé à Netflix d'ajouter un bouton inédit lors de la diffusion du programme. À l'instar de la fonction « Ignorer l'introduction », il est cette fois possible de passer toutes les blagues traitant de la politique, principalement au sujet de Donald Trump, cible privilégiée de l'humoriste. Pendant son spectacle, ce dernier fait lui-même l'annonce de cette fonctionnalité, invitant les spectateurs qui le désirent à couper la séquence politique.Si la plateforme s'est déclarée ravie de mettre en place «» de Seth Meyers, le comédien voit plutôt cette fonctionnalité comme «». Il ne pense d'ailleurs pas que les spectateurs vont prendre la suggestion au sérieux et l'utiliser vraiment : «».