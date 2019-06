Stranger Things : Netflix va proposer un RPG de la série sur mobile

Entre RPG et puzzle-game

Source : Engadget

Présent pour la première fois à l'a dévoilé toute son ambition à la planète jeu vidéo et à ses nombreux joueurs. Outre l'annonce de, basé sur les événements de la troisième saison de la série, et qui sortira suretle 4 juillet, c'est celle d'unqui a davantage capté l'attention.Le géant du streaming vidéo a, en effet, ravi l'assistance en annonçant, depuis Los Angeles,, disponible à la fois. Le titre sera créé en collaboration avec le développeur finlandais, déjà connu pour les jeux vidéo basés sur une autre série à la résonance planétaire,Le jeu promet d'être un. Il devrait fonctionner via lade votre mobile, sans que l'on sache encore exactement pourquoi.Les joueurs pourront, a priori, parcourir l'étrange et obscure dimension propre à la série en compagnie d'autres utilisateurs, afin de. Le design, tiré des, était quant à lui tout trouvé puisque la série (la vraie) se déroule à cette époque.