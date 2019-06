Magic : The Gathering va avoir droit à sa série animée sur Netflix

Les cartes vont bientôt prendre vie

Joe et Anthony Russo aux commandes

Source : Variety

Rappelons queest un jeu de cartes créé par Richard Garfield en 1993. Au fil des années, la franchise s'est déclinée de plusieurs manières avec notamment des jeux vidéo très représentés sur la scène. En plus de sa dimension compétitive, la licence est aussi très appréciée pour son universavec ses créatures aussi majestueuses que dangereuses. C'est cet aspect là qui sera dépeint dans la future série.Netflix s'est offert les services de l'éditeur américain, d'mais aussi des, pour cette adaptation. Ces derniers sont principalement connus pour leur travail chezsur des blockbusters monstrueux commeou encore le tout récent. Bien entendu, ils ne seront pas seuls.Dans l'équipe, nous notons la présence de(les séries...) et...). Le premier sera scénariste et le second co-producteur exécutif. Enfin, le tout sera supervisé parà qui nous devons par exemple l'animation sur l'excellentPour le moment, nous ne savons rien au sujet de la date de sortie ou du nombre d'épisodes. Pour ce qui est du scénario, il s'attardera sur une toute nouvelle histoire concernant les fameux. Il s'agit de créatures très puissantes dans l'univers decommuniquera plus d'informations au fil des mois.