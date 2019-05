Netflix a amélioré la qualité audio de vos séries et films il y a quelques jours, voilà comment

Du débit constant au débit variable

Une qualité maximale réhaussée

Source : Netflix Tech Blog sur Medium

Non contentes de travailler sur des contenus exclusifs, à la qualité des réseaux et à l'amélioration de ses algorithmes de diffusion vidéo, les équipess'attaquent également aux problématiques deafin de fournir l'expérience la plus réaliste possible à ses utilisateurs.Et la recette est à peu près la même pour l'audio que la vidéo. En effet, si jusqu'à présent le débit audio approprié à la connexion du client était calculé au lancement du contenu (film ou série) puis utilisé de façon constante, le service évolue vers un(variable donc).La qualité du son sera donc désormais redéfinie en continu au cours de la lecture comme le montre le graphique d'un scénario de lecture ci-dessus.Cette amélioration s'accompagne également d'une amélioration de la qualité maximale qualifiée de « sans perte » sur le service, jusqu'à 640 kbps pour du 5.1 et 748 kbps pour du Dolby Atmos. Les ingénieurs en charge de cette évolution disent souhaiter proposer aux spectateurs « un son net et réel », « digne de celui produit en studio de musique ».