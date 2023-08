Rebel Moon : l'ambitieux film en deux parties de Zack Snyder pour Netflix a une (longue) bande-annonce

« Péplum dans l'espace », « space opera épique » ou « joyeux bordel », Rebel Moon n'a pas encore été diffusé sur Netflix que le prochain film en deux parties de Zack Snyder a déjà des étiquettes massives. Il faut dire que sa longue bande-annonce tout juste dévoilée ne lésine pas sur les moyens, l'action et les inspirations très claires de différents univers de science-fiction. On peut y voir du Dune, du Fondation, du Star Wars et même du 300.