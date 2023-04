Squid Game, Kingdom, Mr. Sunshine... Vous allez bientôt voir encore plus de séries coréennes sur Netflix

Squid Game est toujours la série Netflix la plus regardée de la plateforme américaine (1,65 milliard d'heures de streaming durant ses 28 premiers jours de diffusion). Au-delà de ce carton de 2021 qui a rapporté 900 millions de dollars à ses producteurs, bien d'autres shows (comme Kingdom, The Silent Sea, My Name, All of Us Are Dead…) et films (Kill Bok-soon, Jung_E, Space Sweepers, Okja…) ont fait parler d'eux ces dernières années. Pas étonnant donc que Netflix souhaite mettre (littéralement) les bouchées doubles.