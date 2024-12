Les fans de Squid Game vont pouvoir se réjouir. Un nouveau partenariat entre Netflix et Duolingo va en effet aider les amateurs à améliorer leur coréen, avant la sortie de la saison 2.

Ce partenariat, baptisé « Learn Korean or Else » (« Apprenez le coréen, ou pas »), va proposer des cours de langues utilisant du vocabulaire et des phrases récurrentes de la série.

Ce sont ainsi plus de 40 mots-clés et de phrases qui seront proposés à l'utilisateur, et qui leur permettront de repérer des phrases comme « vous avez été éliminé », « ne faites confiance à personne » ou « jouons à un jeu. »