Netflix tease son contenu à venir en 2024, dont la saison 2 de Squid Game

Mais, en 2024, il y aura bien d'autres choses que Squid Game sur Netflix. Dans une bande-annonce généreuse, la plateforme a notamment confirmé l'arrivée de nouvelles saisons pour des shows à succès comme The Night Agent, The Diplomat et Bridgerton, ou encore Sweet Tooth, Cobra Kai et The Umbrella Academy, dont ce seront les dernières saisons. On relèvera cependant les absences de Stranger Things et de Mercredi. Concernant les nouveautés, 3 Body Problem et Avatar, le dernier Maître de l'Air seront probablement les plus gros morceaux.