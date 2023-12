30 ans après, Le Flic de Beverly Hills va faire un retour surprise sur Netflix en 2024

Le Flic de Beverly Hills : Axel F. est réalisé par Mark Molloy. Ce dernier est un nouveau venu, qui a d'ailleurs pris la place d'Adil El Arbi et Bilall Fallah après leur décision de se concentrer sur le film Batgirl, finalement annulé… Le synopsis officiel est le suivant : lorsque la vie de sa fille (Taylour Paige) est menacée, il fait équipe avec elle, avec une nouvelle recrue (Joseph Gordon-Levitt) et avec ses anciens camarades Billy Rosewood (Judge Reinhold) et John Taggart (John Ashton) pour faire monter l'adrénaline et mettre au jour un complot.