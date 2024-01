À un mois de son attendu lancement, la version Netflix d'Avatar : le Dernier Maître de l'Air se dévoile en bande-annonce

Généreuse en action et en effets spéciaux, celle-ci met principalement en avant le héros du show de fantasy, le jeune Aang. Incarné par Gordon Cormier, son personnage est un manipulateur de l'air âgé de 12 ans, sorti d'un long sommeil dans la glace pour sauver le monde. Pour l'épauler dans cette tâche capitale de rééquilibre des forces face à une nation du feu toujours plus forte, il ne sera pas seul. À ses côtés se trouveront Katara (Kiawentiio), une maîtresse de l'eau, et son frère Sokaa (Ian Ousley).