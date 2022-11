Netflix : vous pouvez maintenant déconnecter vos appareils (ou ceux qui squattent votre compte)

En revanche, Netflix propose avec cette page un affichage plus riche et précis qu'Amazon concernant les appareils connectés à un compte. On peut ainsi retrouver la date et l'heure de la dernière utilisation, le type d'appareil (TV, smartphone…) et sa marque, mais aussi le lieu de diffusion. Pratique pour vérifier par exemple si son mot de passe est bien sécurisé et que quelqu'un qui n'a rien à faire sur notre compte ne le squatte pas.