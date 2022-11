Netflix Triviaverse : tout savoir sur le nouveau jeu disponible sur votre TV dès ce soir

LeTriviaverse est quoi qu'il en soit traduit en 9 langues en tout (français, anglais, espagnol, espagnol d'Amérique latine, portugais, brésilien, italien, allemand, coréen et japonais), pour toucher un large public. Il sera déployé plus tard dans la journée de manière globale, sur l'ensemble des pays et territoires où Netflix est implanté, et sera accessible sur tous les appareils compatibles avec les expériences interactives déjà lancées par le groupe.

Comme le rappelle TechCrunch, Netflix n'en est pas à son coup d'essai en la matière. Par le passé, la firme avait déjà tenté ce genre d'expériences ludiques, par exemple autour de la série Black Mirror avec l'histoire interactive « Black Mirror: Bandersnatch ». On sait par ailleurs que la plateforme de SVoD investit de plus en plus pour se faire une place tant sur le marché du jeu vidéo que sur celui du cloud gaming.