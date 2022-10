Netflix : quitter un compte "partagé" avec son historique, c'est maintenant possible, voilà comment

Alors que Netflix teste bien des méthodes pour faire la chasse aux comptes partagés, voici aujourd'hui une nouvelle fonctionnalité qui les concerne plus ou moins. La firme souhaite en effet permettre le transfert simple du contenu d'un profil vers un nouveau compte. Attention, on parle bien ici uniquement de nouveau compte, et pas d'un autre compte déjà existant. L'intérêt pour Netflix étant bien évidemment de multiplier les abonnements.