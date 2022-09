Netflix Jeux : les pseudos de joueurs arrivent !

Cela ne vous aura probablement pas échappé, mais Netflix croit fort à son futur vidéoludique. Et ce, malgré ses chiffres très médiocres d'août dernier. En plus de proposer une poignée de jeux mobiles à ses abonnés et de vouloir son propre studio, la firme embrasse également une pratique propre à ce milieu : les gamertags.