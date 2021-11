Découvrez Mr. Puzzles, le premier court-métrage d'horreur Netflix entièrement écrit par un bot

Mr. Puzzles Wants You to Be Less Alive est le « titre » de cette création qui ne mérite certainement pas l'Oscar, mais qui ne devrait avoir aucun mal à vous arracher quelques éclats de rire.

À la baguette, notre bot nous gratifie de la plupart des clichés du film d'horreur depuis la blonde sans cervelle au détective alcoolique. Écrites dans un anglais très approximatif, les répliques sont la plupart du temps dénuées de sens, mais, ce faisant, aussi très drôles.

Comme quoi, l'intelligence artificielle peut aussi avoir de l'humour et, en définitive, bien plus que de nombreux scénaristes.