Wall-E : deux robots qui s'aiment pour sauver la planète ?

Aussi longtemps que je me souvienne, Pixar a toujours eu une place à part dans ma cinéphilie. Je suis un amoureux transi du studio à la lampe de bureau depuis Toy Story, que j'ai eu la chance de voir en salles à sa sortie en 1995 (et ça ne nous rajeunit pas). Ce premier long-métrage entièrement animé par ordinateur était une révolution technique pour l'époque mais, du haut de mes sept ans, je n'en avais pas grand chose à faire. Ce qui m'intéressait réellement, c'était de savoir que mes jouets vivaient de grandes aventures une fois que j'avais le dos tourné.

Pixar a ensuite accompagné mon adolescence et ma découverte du cinéma à travers des films tous plus aboutis les uns que les autres. Chaque sortie d'une production du studio était un événement. On allait pas voir un simple dessin animé, non. On allait voir un Pixar, tel un label de qualité qui garantissait, au pire un excellent film, au mieux un chef d'œuvre d'écriture et d'intelligence qui se permettait, excusez du peu, le luxe d'avoir cinq ans d'avance technologique sur la concurrence.

Vous l'aurez compris, j'aime Pixar passionnément depuis toujours… Or, quelque chose a changé avec WALL-E. Avec ce film, le studio abordait pour la première fois le genre de la science-fiction… Et surtout, on sent à travers le scénario le pari des créateurs, qui se risquaient à amuser les enfants tout en leur transmettant un message écologique profond, s'adressant directement à eux et les incitant à changer le monde avant qu'il ne soit trop tard.