Avec Nestflix, retrouvez les oeuvres fictives diffusées dans des films et séries

Créé par la designer Lynn Fisher, Nestflix (en espérant que Netflix ne vienne pas se plaindre du nom) est un site Web qui pourrait bien occuper un moment les fans de films et séries. Spécialement ceux et celles qui aiment les faux films et fausses séries parfois diffusés en leur sein. C'est en effet à ces fictions dans la fiction que le site est dédié.

Envie d'en savoir plus sur Horsin' Around de BoJack Horseman, Duck-Tective de Gravity Falls ou Jack Slater III de Last Action Hero ? Vous êtes au bon endroit.

Rangés par catégories, ces faux métrages - plus de 400 recensés pour le moment (un bouton permet de contribuer) - disposent chacun d'une fiche, comme sur n'importe quel service de SVoD, présentant leur synopsis et l'œuvre originale dans laquelle on les retrouve. Pas question de voir des vidéos sur Nestflix malheureusement, mais des captures, des recommandations similaires ou encore diverses informations sont là.