Godfather of Harlem : Epix et Forest Whitaker rivalisent d'ambition, et c'est parrain

Tout le casting réalise d'ailleurs un travail exemplaire, et Godfather of Harlem relève avec brio le défi de raconter différentes histoires dans l'Histoire. On se passionne également pour les situations plus personnelles et souvent familiales des protagonistes, qui permettent d'humaniser et de mettre un peu de chair sur les os non moins solides de la série. L'ambiguïté des motivations de chacun et leurs contradictions empêchent également le scénario de tomber dans l'écueil du manichéisme, qui rendrait l'ensemble moins intéressant.