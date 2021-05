Gangs of London : quand Peaky Blinders et The Raid se croisent, notre cœur fait BOUM

Avec un scénario mêlant criminalité et famille déchirée, un cadre londonien moderne, un casting solide, et un format ramassé efficace, la série Gangs of London a différents arguments à faire valoir… Mais le principal est sans doute le suivant : le show a été créé par Gareth Evans, scénariste et réalisateur des films The Raid et The Raid 2. En tout cas, personnellement, il ne m'en fallait pas plus.