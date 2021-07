Marvel's M.O.D.O.K. : le meilleur des méchants en carton pâte

« Encore une série Marvel ?! », pourriez-vous me faire remarquer assez justement. « Oui, mais. », vous répondrais-je alors, avec mon flegme légendaire (si, si). Et pour cause, Marvel's M.O.D.O.K. n'est ni un drame, ni une série inscrite dans le MCU , elle n'est pas en live-action, ni même centrée sur un super héros. Elle est donc véritablement à part, et son identité (comme sa qualité) fait toute la différence.