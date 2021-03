The Spy : qui a besoin d'un nouveau James Bond quand Sacha Baron Cohen enquête ?

Cette série est pour vous si :

- Vous aimez les histoires vraies et l'espionnage (et The Americans)

- Vous recherchez une série courte

- Vous voulez voir Sacha Baron Cohen au top de son jeu d'acteur

Cette série n'est pas pour vous si :

- Vous n'aimez pas le sujet de l'espionnage

- Pour vous, l'espionnage ne rime qu'avec James Bond et action débridée

- Vous préférez les séries plus longues qui prennent un peu plus leur temps