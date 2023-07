Le légendaire Team Fortress 2 fait le plein de nouveautés (non, vous ne rêvez pas)

Valve en a effet appelé aux moddeurs les plus talentueux pour étoffer le contenu de son autre FPS multijoueur phare, en attendant un certain Counter-Strike 2 prévu cet été. Parmi les éléments les plus notables de cette mise à jour massive, l'on peut retenir 14 nouvelles maps entièrement créées par la communauté, accessibles pour l'ensemble des joueuses et joueurs.