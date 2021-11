Profitez du Black Friday et optez pour la recharge rapide avec ce chargeur 100W Ugreen

Ce qui fait tout d'abord la grande force de ce nouveau produit lancé par UGREEN, c'est bel et bien le nombre de ports disponible : avec une seule prise occupée, vous disposez de 3 ports USB-C et 1 port USB-A. Et concrètement, avec une puissance potentielle de 100W permise par la puce GaN des plus performantes, voilà une solution bien utile.