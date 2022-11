Nouveau scandale chez Uber, accusé d'espionner ses chauffeurs

Jeudi 17 novembre 2022, le représentant de 4 chauffeurs Uber, maître Jérôme Giusti, a porté plainte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) contre l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l'institut de sondage IPSOS et Uber. Au total, ce sont 5 manquements au RGPD qui conduisent ces chauffeurs à dénoncer les pratiques de leur employeur au travers d'une enquête menée conjointement par l'OCDE et IPSOS en France. Le sondage servirait à « élaborer des politiques » destinées à aider les travailleurs de plateformes telles qu'Uber, selon l'OCDE.

Maître Giusti estime que le transfert d'informations personnelles des chauffeurs de la société Uber à l'OCDE et à IPSOS permettant de les contacter dans le cadre d'une enquête datant de juin 2022 constitue une entorse à l'article 13.1.f du RGPD. Cela représente ainsi un « manquement à l'obligation d'informer les personnes concernées dans le cadre d'un transfert de données vers une organisation internationale ». Les articles 5, 9.1, 13 et 14 du règlement, de même que l'article 82 de la loi Informatique et Libertés, sont également invoqués du fait de la collecte d'informations sensibles ou de l'absence de consentement quant au transfert de celles-ci.