Twitch : les "trolls" à l'origine des vidéos pornographiques et violentes poursuivis en justice

Twitch ne plaisante pas avec les trolls

La justice pour calmer tout le monde ?

Source : The Verge

En mai dernier,sur. La plateforme a donc décidé d'engager desà l'encontre de ces internautes qui n'ont pas encore été identifiés. Cependant, si leurs identités respectives venaient à être découvertes,a annoncé que des dommages et intérêts seraient réclamés, afin deces utilisateurs peu scrupuleux.Les vidéos en question ont été postées le mois dernier dans la catégorie du jeu(développé par Valve) sur. Malheureusement pour la firme à l'origine de Steam , son jeu de cartes a récemment reçu la triste récompense du titre le moins populaire sur. Cette distinction a ensuite attiré une vague de trolls, et du contenu prohibé a fait son apparition.Un porte-parole des'est exprimé sur la situation : «».se montre donc bien plus sévère que d'autres sites (commeou encore) qui se contentent uniquement de retirer le contenu inapproprié avant de bannir les fauteurs de troubles. Sicherche ainsi à calmer les ardeurs de ses utilisateurs les plus extrêmes, le fait de les menacer avec d'hypothétiques poursuites devant la justice pourrait aussi attiser la colère et mener à toujours plus de dérives. Affaire à suivre...