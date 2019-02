Suivez le Grand Débat avec dix ministres du gouvernement sur Twitch

Un débat du 11 heures avec cinq grands thèmes

A l'heure où nous écrivons ces lignes et, dix ministres de la République répondent à des questions sur une multitude de sujets via Twitch.Habituellement réservée aux diffusions en rapport avec les jeux vidéo, la plateforme de streaming se révèle ainsi être un véritable outil de communication pour l'exécutif. Aux alentours de midi, plus de 7 300 personnes visionnaient ce débat en direct. Pour le suivre, il faut vous rendre sur la chaîne Accropolis que vous trouverez à cette adresse Comme nous l'avons précisé précédemment,de cette émission : Sébastien Lecornu (ministre des collectivités territoriales), Jean-Michel Blanquer (ministre de l'éducation), Gabriel Attal (secrétaire d'état auprès du ministre de l'éducation), Franck Riester (ministre de la culture), Olivier Dussopt (secrétaire d'état auprès du ministre de l'action et des comptes publics), Julien Denormandie (ministre auprès du ministre de la cohésion des territoires), François de Rugy (ministre de l'écologie), Emmanuelle Wargon (secrétaire d'état auprès du ministre de l'écologie) et Brune Poirson (secrétaire d'état auprès du ministre de l'écologie).Plusieurs thèmes sont abordés : « Démocratie et citoyenneté », « Fiscalité et dépenses publiques », « L'organisation de l'État et des services publics », « La transition écologique » ainsi que « Les jeunes et la politique ». Il est possible de réagir et de poser des questions en direct directement via le chat du stream situé à côté de la vidéo. Avec cette méthode, le gouvernement espère toucher les 18-35 ans souvent peu intéressés par la politique.