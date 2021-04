"Les Justiciers du Cœur", l'initiative streaming et gaming pour lutter contre la maltraitance animale

Au total, on évoque ici une communauté de plus de 3 millions de personnes. « Nous le constatons avec force sur nos réseaux sociaux, la communauté des gamers est très sensible à la cause animale et veux faire évoluer les mentalités, dans leur discipline et aussi IRL (in real life). Il était légitime que la Fondation 30 Millions d’Amis fédère leur engagement. Ces Justiciers du Cœur seront nos ambassadeurs pour prolonger nos combats en faveur des animaux et sensibiliser le plus grand nombre à leur respect », a commenté Reha Hutin, Présidente de la Fondation 30 Millions d'Amis.