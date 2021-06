Rouler en trottinette Ducati électrique, c'est possible pour quelque 500 €, mais toujours pas en moto

Les amoureux des moteurs électriques comme des motos Ducati vont devoir encore prendre leur mal en patience, et manifestement pour un moment. La firme italienne ne semble toujours pas soucieuse de développer un concept de moto électrique attendu depuis 2019, malgré une gamme de VTT électriques récente. Mais il y avait alors eu de quoi inspirer le designer Aritra Das, qui avait publié sur sa page Facebook une (belle) idée de ce à quoi aurait pu ressembler la Ducati électrique dans une flamboyante couleur rouge.

Hélas, aucun véhicule de ce type n'est sorti des usines de Borgo Panigale depuis. Ducati se contente de partenariats dans le domaine de l'électrique, à l'image du scooter dévoilé en 2019. Associée au constructeur chinois Vmoto, la firme italienne proposait à la vente un véhicule équipé d'un moteur de 2,8 kW permettant d'atteindre une vitesse de pointe de 45 km/h avec une autonomie de 75 kilomètres. Mais ce scooter avait surtout de Ducati sa couleur rouge et son logo, pas grand chose d'autre.

De même, les trottinettes électriques Ducati Pro 2 ressemblent (beaucoup) au modèle m365 de Xiaomi, comme le fait remarquer Electrek. Toutes deux pèsent environ 12 kg, proposent un frein à disque, une autonomie de 30 kilomètres et une vitesse maximale de 25 km/h. Pas besoin d'aller très loin non plus pour remarquer d'importantes similitudes quant au design, que ce soit sur les roues, le cadre ou le guidon. Seul le rouge légendaire et le nom de la marque constitue une réelle différence, principalement marketing donc.