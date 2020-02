Citroën devrait dévoiler une voiture électrique particulièrement abordable le 27 février

Lire aussi :

Une voiture encore très secrète

Le constructeur automobile avait annoncé que son année 2020 serait celle de l'électrique, avec six véhicules prévus . L'entreprise promet désormais de «», dans un spot publicitaire.Les quelques vingt secondes de la nouvelle publicité de Citroën racontent la façon dont l'électricité a changé la vie de chacun, pour arriver à une conclusion : «». La marque promet une annonce le 27 février prochain.Malheureusement, on aperçoit à peine l'avant du véhicule qui devrait être annoncé prochainement. On se souvient de la C-Zero et de la E-Mehari, les deux précédentes tentatives d'incursion dans le segment de l'électriques de Citroën. Rendez-vous le 27 février pour en savoir plus.