Découvrez XEV Yoyo, une petite voiture électrique imprimée en 3D

Imprimer en 3D, le choix de la rapidité

Un véhicule assemblé en 3 jours !

Source : XEV.

Lancer une nouvelle voiture est un défi industriel très compliqué. En plus de se pourvoir d'une usine, il faut l'outillage, la main d'œuvre qualifiée, et de nombreux fournisseurs. La mise en place et le développement peuvent prendre de nombreuses années, mais la firme italienne XEV a adopté une vision originale.Elle possède de faux airs de Smart Fortwo qui aurait mangé une Renault Twizy, mais nous sommes bien devant un nouveau modèle. La XEV Yoyo est même sympathique à regarder, mais là n'est pas sa particularité. Cette deux places électrique est majoritairement imprimée en 3D. Comprenez que ses pièces de carrosseries, planche de bord, jantes en matériaux composites sortent d'une imprimante 3D. Par contre, le système électrique (moteurs-roues, batteries) et l'électronique restent fabriqués traditionnellement, tout comme les vitrages, pneus et sièges. Ainsi, de la réflexion à la production, seulement un an s'écoule et les coûts sont réduits de 90 %.Mais cette technique ne sert pas seulement à accélérer les processus. Elle permet une flexibilité entre diverses options, et d'apporter une personnalisation poussée au client. Enfin, on peut imaginer une production décentralisée. La société américaine Local Motors a déjà initié cette solution de « micro-usines » via des pièces fabriquées localement en 3D. Ainsi, le fondateur Lou Tik espère pouvoir se développer XEV «».XEV assure qu'avec cette méthode, une YoYo peut être assemblée entièrement en seulement 3 jours. Pour précision, la voiture est en réalité un quadricycle lourd, puisqu'un catégorie L7, avec 650 kg, 70 km/h maximum. Elle affiche tout de même 150 kilomètres d'autonomie, et dispose de batteries amovibles.Plusieurs entreprises sont preneuses de cette curieuse voiture électrique. Selon l'entreprise turinoise, La Poste italienne et Arval ont enregistré 7 000 commandes, les premiers exemplaires devant sortir fin 2020. À plus long terme, en 2021, le constructeur vise l'objectif de «». Pour mener à bien son projet, XEV a lancé une campagne de financement participatif sur KickStarter . Pour le moment, près de 44 000 euros ont été levés sur les 500 000 euros escomptés.