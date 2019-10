On connaît les tarifs et les disponibilités de la Polestar 2 en Europe

Près de 60 000 euros en Belgique

Des espaces dédiés ouverts fin 2019

Source : communiqué de presse

Que Polestar ne jette pas son dévolu sur le marché français à l'occasion du lancement de la Polestar 2 , ce n'était pas un secret. Mais le dernier communiqué de presse publié par la firme de l'Empire du Milieu entérine définitivement cette décision. Le groupe a en effet révélé les prix européens de sa future berline électrique censée concurrencer les véhicules Tesla : six pays du Vieux Continent font ainsi partie des heureux élus, confirmant ce qu'avait déjà détaillé le groupe.Dans cette liste, apparaissent en toute logique deux pays nordiques que sont la Norvège et la Suède, où l'électrique gagne de plus en plus de terrain sur le thermique. Pour se procurer le modèle zéro émission de l'entreprise asiatique, 469 000 couronnes norvégiennes (46 840 euros) et 659 000 couronnes suédoises (60 920 euros) seront demandées. Les peuples hollandais et belges devront quant à eux débourser la somme de 59 800 euros pour profiter de cette automobile aux nombreux atouts.Cette grille tarifaire se veut légèrement inférieure en Allemagne - 58 800 euros - contre 49 900 livres sterling au Royaume-Uni (soit 56 317 euros, à quelques centimes près). La production de la Polestar 2 débutera à partir de 2020 en Chine, alors que les toutes premières livraisons sont attendues en juin de la même année. Pour rappel, cette berline s'équipe d'un double moteur électrique d'une puissance cumulée de 300 kW (407 chevaux) pour un couple de 660 Nm. Abattre le 0 à 100 km/h lui prend ainsi moins de cinq secondes.Sa batterie en lithium-ion de 78 kWh lui confère par ailleurs un rayon d'action honorable de 500 kilomètres en une seule charge. À l'intérieur, son système d'info-divertissement propulsé par Android offre tout un tas de services à l'utilisateur, comme Google Assistant, Google Maps et Google Play Store.Des espaces dédiés au modèle ouvriront dès la fin de l'année 2019 dans les pays concernés, pour atteindre un total de 50 sites avant l'année 2021.