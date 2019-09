La start-up ElectReon parvient à recharger une Renault ZOE par induction dynamique

Des bobines électriques intégrées au revêtement de la route

Un test en Norvège pour la somme de 11 millions d'euros

Source : Electrive

La performance a eu lieu sur une route de vingt mètres, spécialement préparée pour l'occasion.La technologie de recharge à induction dynamique, permettant à une voiture électrique d'être chargée par la route elle-même, en est encore à un stade de développement précoce. ElectReon Wireless travaille pour sa part avec des bobines, intégrées au revêtement de la route pour envoyer de la puissance vers l'automobile électrique.Lors de cet essai, réalisé sur une route côtière de Beit Yanai, en Israël, la start-up a réussi à réaliser un transfert d'énergie d'une puissance de 8,5 kW avec un rendement de plus de 91 %. L'entreprise affirme pouvoir atteindre les 15 kW dans les prochaines semaines.Selon ElectReon Wireless, la technologie utilisée est compatible avec tous types de véhicules électriques, dont les camions ou les bus. Pour cet essai, la voiture a été équipée d'un récepteur de 12 kilogrammes et, selon la start-up, toutes les chaussées asphaltées pourraient être en mesure d'accueillir une technologie de ce type.L'entreprise prévoit de réaliser un test sur une portion de route d'1,6 kilomètre en Suède, en novembre cette année, pour recharger les véhicules électriques entre l'aéroport et le centre-ville de Visby. Le projet a toutefois un coût très important : 11 millions d'euros. Des bus et poids lourds, équipés de boîtiers récepteurs plus importants, devraient prendre part à ce nouvel essai.