Kia dévoile ses deux dernières hybrides rechargeables : Ceed Sportswagon et XCeed

Quelques spécifications déjà connues



Crédit photos : Autoexpress Kia Ceed Sportswagon

Un design intérieur amélioré

Source : Autoexpress

a annoncé mettre en vente ses deux nouveaux modèles d'ici début 2020. Ils sont toujours en cours d'homologation et de ce fait, leurs émissions de CO, la consommation d'essence, le temps de recharge, et bien sûr le prix, seront communiqués plus tard dans l'année.On sait pour l'instant que les modèles disposeront d'un moteur 4 cylindres 1.6 L ainsi que d'un moteur électrique. Les deux véhicules auront aussi d'une batterie lithium-polymère de 8,9 kWh produisant 265 Nm de couple. Kia espère ainsi atteindre les 60 km d'autonomie en tout électrique.Le moteur électrique est donc pensé pour envoyer sa puissance à l'avant par l'intermédiaire d'une boîte automatique double embrayage à six rapports. Lapasse ainsi de 0 à 100 km/h en 10,7 secondes là où ledevrait mettre 11 secondes.Du côté du design extérieur, la calandre des deux modèles a été redessinée pour les rendre plus performants, selon Kia. Ims seront commercialisés de série avec des jantes 16 pouces, ou en option avec des jantes 17 pouces et 18 pouces, respectivement pour la Ceed SW et la XCeed.Pour ce qui est de l'intérieur, l'air conditionné et le chauffage ont été repensés avec un mode «» qui permet d'arrêter toutes les ventilations à l'exception de celles du conducteur, afin de faire des économies de batterie. L'écran central sera vendu de série en 8 pouces ou en option en 10,25 pouces ou 12,3 pouces, avec le système embarquéouau choix.Enfin, dernière nouveauté et non des moindres sur un modèle en partie électrique : le GPS indiquera les bornes de rechargement, et les propriétaires des véhicules pourront aussi avoir un système de planification des recharges à domicile indiquant les heures creuses.