La start-up chinoise de véhicule électrique BYTON dévoile son tableau de bord gigantesque

© BYTON

© BYTON

Un prix qui se rapproche d'une Tesla

© BYTON

Source : Electrek

Parmi les nombreux acteurs chinois présents sur le créneau des véhicules électriques,possède de solides armes pour se démarquer de la concurrence. Lacréée par dess'appuie en effet sur des modèles haut de gamme équipés de la crème de la crème des supports audiovisuels, comme le révèlent les images publiées par la jeune pousse, relayées par le site spécialiséOutre laactuellement en cours de développement, BYTON s'attèle à concevoir unlui aussi électrifié, répondant au nom de. C'est d'ailleurs l'habitacle de ce dernier qui a été visuellement mis en exergue par la société asiatique : l'occasion de découvrir sonde 49 sur 10 pouces (photo de Une). Tout simplement l'un des plus grands du marché. Forte d'une levée de fonds de 500 millions de dollars réalisée il y a un an, la firme de l'Empire du Milieu misera sur cette grande dalle pour optimiser l'expérience utilisateur. Dessus, le conducteur y trouve notamment la vitesse du véhicule, un gargantuesque espace dédié à la navigation ainsi qu'une interface multimédia située sur la droite. À ses côtés, deux autres dalles plus modestes s'invitent au niveau du volant et de la console centrale.La première affiche tout un tas d'informations visuelles, comme un calendrier, une map, les paramètres du système, le réglage des sièges chauffants et un espace multimédia. La seconde se charge, quant à elle, de synchroniser les appareils électroniques ou encore de gérer les réglages liés à l'habitacle (chauffage, climatisation, ventilation).Prévu pour l'année 2020, lecoûtera la bagatelle de 45 000 dollars. À ce prix, le produit s'équipe d'unlui conférant une autonomie de 400 kilomètres, ainsi qu'un moteur de 200 kW, soit(deux roues motrices). Lalui permettra aussi de retrouver 80 % de son énergie en 30 minutes. Enfin, une version premium proposera une batterie de 95 kWh, pour une autonomie accrue de 520 kilomètres.